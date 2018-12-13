Британскому премьеру сделали прививку от отставки

Тереза Мэй получила иммунитет на один год от голосования о недоверии

Тереза Мэй заручилась поддержкой своей партии и остаётся на посту премьер-министра Великобритании. Однако ещё вчера утром её политическая карьера могла закончиться - вопрос о доверии к своему лидеру поставили сами консерваторы.

Глава руководящего комитета Консервативной партии Великобритании Грэм Брэди, в общем-то, мог бы и не зачитывать результаты голосования. Довольная улыбка сэра говорит лучше всяких цифр: консерваторам удалось отстоять своего лидера и премьер-министра страны Терезу Мэй.

"Результат сегодняшнего голосования таков: премьер обладает доверием партии. За поддержку проголосовали 200 парламентариев, против - 117. Перевес составил 83 голоса", - огласил результаты голосования глава управляющего комитета Консервативной партии Великобритании Грэм Брэди.

Впрочем, повод для столь бурных аплодисментов весьма сомнительный. Ведь процедуру внутрипартийного голосования по вотуму недоверия Терезе Мэй запустили не оппозиционеры, а противники премьер-министра в рядах возглавляемой ею же Консервативной партии. Им удалось собрать 48 письменных заявлений. И если бы большинство членов фракции высказалось против Мэй, то ей пришлось бы покинуть пост. Чтобы удержаться у власти, необходимо было набрать минимум 158 голосов. И британскому премьеру все-таки удалось убедить однопартийцев, что в данный, переломный для страны момент она - это меньшее из двух зол, отмечает "ТВ Центр".

"Замена лидера Консервативной партии сейчас поставит будущее нашей страны под угрозу, создаст неопределенность, это мы не можем себе позволить. Новому лидеру придется продлить или даже отменить выполнение статьи 50 , что задержит или остановит Brexit А это не отвечает нашим национальным интересам", - прокомментировала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

В качестве уступки противникам Тереза Мэй пообещала не выдвигать свою кандидатуру на пост лидера консерваторов на выборах 2022 года. Недовольные проводимой ею политикой считают, что до этого она успеет наломать достаточно дров. Лидер оппозиции Джереми Корбин полагает, что перевес всего в 83 голоса недостаточен для того, чтобы заявлять о безоговорочной поддержке Терезы Мэй даже внутри консервативной партии, не говоря уже о парламенте и стране в целом.

"Сегодняшнее голосование никак не отразится на жизнях наших граждан. Премьер-министр утратила большинство в парламенте, её правительство в хаосе, и она не способна провести процедуру Brexit на условиях, которые соответствовали бы интересам страны, а также поддержали бы рынок труда и экономику", - сказал лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин.

Итогами голосования недовольны и внутри Консервативной партии. Часть парламентариев раздражены уступками Терезы Мэй в переговорах по Brexit с Евросоюзом.

"Премьер-министр должна понимать, что по всем конституционным нормам она срочно должна пойти к королеве и немедленно подать прошение об отставке", - заявил депутат-консерватор, председатель Группы европейских исследований Джейкоб Рисс-Могга.

Противников Терезы Мэй не устраивают условия сделки, которые она согласовала с Брюсселем еще в середине ноября. Они считают её позицию слишком мягкой: в течение переходного периода страна продолжит вносить отчисления в европейский бюджет, подчиняться правилам Таможенного союза и европейского единого рынка, а часть Королевства - Северная Ирландия, у которой общая граница с членом Евросоюза Республикой Ирландия, будет вынуждена соблюдать дополнительные требования ЕС и окажется в подчинении сразу двух юрисдикций.

Сторонники жесткого Brexit говорят - уходя, уходи и начинай жить по собственным правилам - миграционным, экономическим, политическим.

В четверг у Терезы Мэй - очередной вояж в Брюссель. На саммите ЕС она вновь попытается уговорить евробюрократов дать гарантии по статусу Северной Ирландии. Но европейцы не настроены пересматривать условия сделки.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".