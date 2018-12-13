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Пострадавшие при крушении поезда в Анкаре заблокированы в искореженных вагонах

11:45
  • четверг
  • 13 декабря 2018

Находились ли в поезде граждане нашей страны, сейчас выясняет посольство

В Анкаре девять человек погибли и около 50 пострадали в результате крупной аварии на железной дороге. Скоростной пассажирский поезд протаранил локомотив, который использовался для проверки путей.

Груды искореженного металла и фрагменты обрушившегося перехода. На кадрах, распространенных турецкими новостными ресурсами, первые мгновения после страшной аварии. Точное число погибших пока не установлено, передает "ТВ Центр". Пострадавших - более сорока. Некоторые пассажиры до сих пор не могут самостоятельно выбраться из засыпанных обломками вагонов. На месте работают все спасательные службы региона.

Скоростной поезд следовал по маршруту из Анкары в город Конья. Известно, что авария произошла в половину седьмого утра по местному времени на станции Маршандиз - это примерно в восьми километрах от главного вокзала турецкой столицы. Тут у экспресса запланированных остановок не было. Маршандиз находится рядом с депо. Почему навстречу пассажирскому поезду выехал маневровый локомотив - предстоит установить экспертной комиссии.

"Всё, что известно на данный момент, так это то, что скоростной поезд врезался в локомотив, который проверял техническое состояние железнодорожных путей. Мы немедленно направили на место все оперативные службы. Следует дождаться технической экспертизы, чтобы понять, что стало причиной этой аварии", - сказал губернатор Анкары Васип Шахин.

Находились ли в поезде граждане нашей страны, сейчас выясняет посольство России в Турции. В Ростуризме сообщили, что им не поступало информации о наших соотечественниках. Но в ведомстве следят за ситуацией. Спасательные работы на месте аварии не прекращаются ни на минуту. Прокуратура Анкары уже начала свое собственное расследование.

Александра Сергомасова, Кирилл Алянский. "ТВ Центр".

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Последствия крушения поезда в Анкаре
Последствия крушения поезда в Анкаре
Последствия крушения поезда в Анкаре
Последствия крушения поезда в Анкаре
Последствия крушения поезда в Анкаре
Последствия крушения поезда в Анкаре
Последствия крушения поезда в Анкаре
Последствия крушения поезда в Анкаре
Последствия крушения поезда в Анкаре
Последствия крушения поезда в Анкаре
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