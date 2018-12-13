"Белые лебеди" из России пролетели над Карибским морем

Ту-160 провели тренировочный полет над Карибским морем в рамках учений в Венесуэле

Десять часов в воздухе и около восьми тысяч километров в сложных условиях - российские стратегические ракетоносцы Ту-160 провели тренировочный полёт над Карибским морем. В Венесуэлу они прибыли для совместных учений на этой неделе. Экипажи полностью выполнили поставленные перед ними задачи.

Пять часов утра. Аэродром имени Симона Боливара в столице Венесуэлы - Каракасе. Российские летчики осматривают машины, затем короткий доклад, и стратегические ракетоносцы Ту-160, носящие имена Николая Кузнецова и Василия Решетникова, взмывают в еще темное небо. Ранний вылет - это и возможность изучить новый аэродром в сложных условиях, и спасение от жары - в Венесуэле сейчас за 30.

Рассвет экипажи встретили уже над Карибским морем. Протяженность маршрута - восемь тысяч километров. На отдельных этапах наши Ту-160 сопровождали истребители Су-30 и F-16 Национальной боливарианской военной авиации. Летчики двух стран отработали взаимодействие в воздухе. На земле в это время тоже проходили тренировки, отмечает "ТВ Центр".

"Вы видите, какое здесь интенсивное движение авиации, в том числе и гражданской. Другие задачи параллельно решаются. Взаимодействие с командным пунктом для того, чтобы организовать управление. Взаимодействие контроля с пунктами управления и наведения ВВС. Различный, большой очень и хороший опыт и для летчиков, и для руководящего состава", - сказал командующий дальней авиацией ВКС России Сергей Кобылаш.

Десять часов спустя "Белые лебеди", так Ту-160 называют сами пилоты, заходят на посадку. Легко касаются земли и плавно заруливают на стоянку. Задание выполнено. Время подводить итоги.

"Полет выполнялся над акваторией Карибского моря со строгим соблюдением правил международных полетов. Далее над территорией Венесуэлы также выполнялось патрулирование. В процессе полета перехватов не было. Полет прошел в штатном режиме", - заключил командир экипажа Ту-160 Павел Бурдаков.

Российские Ту-160, а также Ан-124 "Руслан" прибыли в Венесуэлу в минувший понедельник для участия в совместных учениях. В ближайшие дни тренировки российских и венесуэльских военных будут продолжены. Как и практика дальних перелетов российской боевой авиации, заявили в Минобороны России.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".