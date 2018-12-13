Кому мешает человек со стаканчиком: москвичи в шоке от штрафов за кофе в метро

Штрафы за распитие кофе в метро не поддержали в Госдуме, мэрии и москвичи

Москвичей всполошила идея депутата Мосгордумы Евгения Герасимова повысить штрафы за проездку в метро с кофе. На данный момент сумма штрафа за нахождение в метро с напитками в открытой таре составляет 100 рублей. Следить за порядком будут дежурные у турникетов и на станции – стаканчик кофе в руках выдаст нарушителя.

"Сейчас модно брать из кафе кофе с собой. По большей части, крышки на стаканах обеспечивают защиту от выплеска напитков. Однако при резком торможении поезда человек может сжать стакан рукой, и напиток все равно прольется", - аргументировал свою инициативу депутат.

Сутки спустя на предложение Герасимова отреагировали в мэрии и Госдуме. В Дептранспорте столицы не увидели никаких серьезных вопросов к людям с кофе в метро. В нижней палате парламента назвали эту инициативу "законодательным зудом", передает РИА Новости.

"Кому мешает человек со стаканчиком, который имеет крышку, когда человек находится в метро? <…> Кого массово вдруг стало это беспокоить и кого облили кофе в метро, что это привело к таким законодательным инициативам?", - возмутился замглавы фракции ЛДПР, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Судя по реакции в социальных сетях, многие москвичи даже не знали, что в московском метро уже действует такой штраф. Другие выразили удивление – а с какой целью в переходах метро и на станциях МЦК поставили автоматы с кофе.

Внезапно узнала, что за проезд в метро с кофе (а точнее «с открытыми напитками») есть штраф

Моя жизнь никогда не станет прежней — Девочка-июнь (@GluckyJune) 12 декабря 2018 г.

Тем не менее нашлись и те, кому запрет оказался близок: "В одной руке кофе, в другой руке телефон. Шатает такого экспоната по всему проходу. Пролить кофе (а он обычно горячий) не стоит труда", - написал Сергей Куприянов.

Однако, таких оказалось в меньшинстве.

"А я, оказывается, преступник. Рецидивист. Вообще опасный парень", - заключил пользователь соцсети Слава Волков.