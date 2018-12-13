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Мария Максакова заявила о провокации в Риге

11:15
  • четверг
  • 13 декабря 2018

Оперная дива чудом избежала скандала

На сольном концерте Марии Максаковой в Национальной опере Латвии в Риге устроили провокацию. Четыре человека "пытались создать скандал" и едва не сорвали выступление.

"Охрана и персонал театра сработали профессионально, и публика даже не заметила действий провокаторов", – рассказала Максакова в Facebook.

Как оказалось, на концерт приехала свекровь оперной певицы Людмила Николаевна Вороненкова в сопровождении телевизионщиков. Однако их выставили вон, не дав даже пройти в зал, пишет "Дни.ру".

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