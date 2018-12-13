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Киев приготовился к провокации в Донбассе

11:59
  • четверг
  • 13 декабря 2018

Как рассказала Мария Захарова, украинские военные стянули технику и вооружение на мариупольском направлении

Вооружённые силы Украины готовят военное наступление в Донбассе, сказала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом сообщает "ТВ Центр".

"В ближайшие дни Киев намерен устроить вооруженную провокацию на линии соприкосновения с тем, чтобы, воспользовавшись введённым в том числе в Донецкой и Луганской областях режимом военного положения, организовать стремительное наступление на мариупольском направлении с целью захвата находящихся под контролем Донецкой территории при Азове и выхода на границу с Россией", - заявила Захарова.

Она отметила, что силы и средства сконцентрированной в районе группировки регулярно пополнялись, в том числе тяжёлыми вооружениями и техникой, которые запрещены минскими договорённостями.

Всё это, подчеркнула представитель МИД России, нужно президенту Порошенко как воздух, чтобы остановить падающий рейтинг в преддверии выборов или же вовсе добиться их отмены, продлив военное положение.

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