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Российских биатлонистов кошмарят после личного доноса Родченкова

12:22
  • четверг
  • 13 декабря 2018

Австрия обвиняет российских биатлонистов в махинациях с кровью в допинг-тестах на основании показаний Родченкова

Союз биатлонистов России (СБР) связался с российским посольством в Австрии для того, чтобы прояснить ситуацию с обвинениями нарушении антидопинговых правил сборной России по биатлону.  

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев на своей странице в Instagram сообщил, что перед стартом этапа Кубка мира в российскую команду пришла полиция Австрии. По его словам, речь идет о нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира – 2017, который проходил в Хохфильцене.

Как пишет "Газета.Ru", обвинения предъявлены биатлонистам Евгению Гараничеву, Александру Логинову, Антону Шипулину, Алексею Волкову и Ирине Старых, бывшему главному тренеру национальной команды Александру Касперовичу, врачам и массажистам сборной Артему Крынцилову, Александру Селявкину, Евгению Шутову и Дмитрию Топычканову.

В свою защиту биатлонист Логинов заявил, что все обвинения в нарушении антидопинговых правил основываются на показаниях бывшего главы московской лаборатории РУСАДА Григория Родченкова. Спортсмен выложил в социальную сеть последние результаты анализов на допинг. Все показатели отрицательные.

"Я уже был в плохой ситуации за то, чего не делал, и вчера меня, и не только меня, обвинили в каких-то махинациях с переливанием крови и еще с чем-то", - написал биатлонист.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я хотел выложить ещё вчера, но почему-то сотрудники прокуратуры очень просили не выкладывать это в сми. Видимо для того что бы современному русскому спортсмену бегать, уже не достаточно сдавать допинг тесты. Я уже был в плохой  ситуации за то чего не делал, и вчера меня и не только меня, обвиняют в каких то махинациях с переливаниями крови и еще с чем то( конкретно нам не чего не сказали). И всё это в феврале 2017 года, когда я бегал всего 2 месяца. И самое интересное, что это всё на основании 100 каких то опрошенных людей и лично Родченкова. Могу на 1000% сказать, что в чём меня обвиняют не правда, и хочу задать риторический вопрос- не ужели Русские спортсмены на столько не дорожат своей спортивной жизнью и просто жизнью, что бы заниматься тем в чём нас обвиняют!?

Публикация от Александр (@aleksandr_loginov)

Логинов уже был отстранен от соревнований в 2014 году за нарушение антидопинговых правил. Решением Международного союза биатлонистов (IBU) спортсмена дисквалифицировали до 25 ноября 2016 года.

В четверг, 13 декабря, в австрийском Хохфильцене стартовал Кубок мира по биатлону, он завершится 16 декабря.

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