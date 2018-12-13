Российских биатлонистов кошмарят после личного доноса Родченкова

Австрия обвиняет российских биатлонистов в махинациях с кровью в допинг-тестах на основании показаний Родченкова

Союз биатлонистов России (СБР) связался с российским посольством в Австрии для того, чтобы прояснить ситуацию с обвинениями нарушении антидопинговых правил сборной России по биатлону.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев на своей странице в Instagram сообщил, что перед стартом этапа Кубка мира в российскую команду пришла полиция Австрии. По его словам, речь идет о нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира – 2017, который проходил в Хохфильцене.

Как пишет "Газета.Ru", обвинения предъявлены биатлонистам Евгению Гараничеву, Александру Логинову, Антону Шипулину, Алексею Волкову и Ирине Старых, бывшему главному тренеру национальной команды Александру Касперовичу, врачам и массажистам сборной Артему Крынцилову, Александру Селявкину, Евгению Шутову и Дмитрию Топычканову.

В свою защиту биатлонист Логинов заявил, что все обвинения в нарушении антидопинговых правил основываются на показаниях бывшего главы московской лаборатории РУСАДА Григория Родченкова. Спортсмен выложил в социальную сеть последние результаты анализов на допинг. Все показатели отрицательные.

"Я уже был в плохой ситуации за то, чего не делал, и вчера меня, и не только меня, обвинили в каких-то махинациях с переливанием крови и еще с чем-то", - написал биатлонист.

Логинов уже был отстранен от соревнований в 2014 году за нарушение антидопинговых правил. Решением Международного союза биатлонистов (IBU) спортсмена дисквалифицировали до 25 ноября 2016 года.

В четверг, 13 декабря, в австрийском Хохфильцене стартовал Кубок мира по биатлону, он завершится 16 декабря.