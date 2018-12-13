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Беременную Меган Маркл удалили

12:30
  • четверг
  • 13 декабря 2018

Герцогиня Сассекская недоумевает

С официального аккаунта British Fashion Awards в Instagram удален черно-белый снимок Меган Маркл, сделанный во время церемонии вручения наград Британского модного совета.

На снимке беременная герцогиня Сассекская запечатлена рядом с дизайнером Клэр Уэйт Келлер и актрисой Розамунд Пайк. В кадре Маркл ласково обнимает свой огромный живот. Снимок вполне безобидный и явных поводов для его удаления не было.

Сейчас фотографию можно найти лишь на фанатских страницах Меган. Причины удаления кадра в British Fashion Awards  не называют, передает "Дни.ру".

Как писал "ТВЦ.ru", на вручении премий модного совета Меган всех затмила. Для светского мероприятия она выбрала облегающее черное платье c ассиметричной бретелью и деликатным разрезом. Наряд экс-актрисы подчеркивал внушительного размера живот.

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