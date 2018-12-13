Пьяный россиянин ударил ножом в спину трехмесячного сына

Житель Якутии поссорился с сожительницей и выместил злобу на новорожденном ребенке

40-летний житель поселка Чокурдах в Якутии подозревается в нападении на собственного новорожденного сына. Он задержан, возбуждено уголовное дело.

Следователи выяснили, что в минувшее воскресенье подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с сожительницей. Схватив нож, он ударил им в спину трехмесячного ребенка, которого женщина держала на руках.

Мальчика госпитализировали со сквозным ранением печени и внутренними кровотечениями. Его состояние медики расценивают как тяжелое, но стабильное.