Российский пенсионер закатил пьяный дебош в аэропорту Астаны

Пьяного 65-летнего россиянина сняли с самолета рейса Астана - Алма-Ата

В Казахстане оштрафовали россиянина за дебош в аэропорту Астаны. Полиции пришлось снять его с рейса Астана - Алма-Ата.

Жалоба на 65-летнего гражданина России поступила от представителя авиакомпании Air Astana, рассказали "Интерфаксу" в МВД Казахстана. Пенсионер находился в нетрезвом состоянии, вел себя агрессивно, а на замечание бортпроводников не реагировал.

Мужчина согласился пройти медицинское освидетельствование. Как оказалось, он был пьян. За появление в общественном месте в состоянии опьянения ему назначен штраф в размере 12025 тенге (чуть более двух тысяч рублей).

Ранее пьяный дебош в самолете устроил актер Алексей Панин. Инцидент произошел 1 декабря во время перелета Стамбул - Москва. Как сообщили в авиакомпании "Победа", артист агрессивно вел себя на борту. Сам Панин утверждает, что не пил и не курил на борту рейса из Стамбула, а про дебош узнал от журналистов.