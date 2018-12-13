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"Тренируется улепётывать": вояке Порошенко указали на чемоданы

13:18
  • четверг
  • 13 декабря 2018

В соцсетях президента разнесли в пух и прах

Петру Порошенко и его соратникам припомнили регулярные поездки на отдых за границу, в том числе на элитные курорты. Даже война в стране не остановила команду президента от вояжей на Мальдивы.
Порошенко всех обманул

"Порошенко, видимо, просто тренируется, как ему быстро уматывать из Украины, потому что цена выборов для него слишком высока, то есть это в полном смысле потеря всего. Потому это, наверное, тренировки, как быстро он сможет собирать чемоданы и в какую сторону двигать", – посмеялся в эфире YouTube-канала Open Ukraine политик Родион Мирошник.

При этом президенту рекомендовали искать убежище в Америке, а не на курортах. "Боюсь, что далеко не каждая страна сможет его принять. Разве что США", - отметил Мирошник, добавив, что в обмен на укрытие Порошенко должен будет чётко выполнять указания Америки.

"Тогда у него есть какие-то шансы куда-то приехать, отдать свои миллионы и доживать свою жизнь", – заключил эксперт.

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