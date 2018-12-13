"Тренируется улепётывать": вояке Порошенко указали на чемоданы

В соцсетях президента разнесли в пух и прах

Петру Порошенко и его соратникам припомнили регулярные поездки на отдых за границу, в том числе на элитные курорты. Даже война в стране не остановила команду президента от вояжей на Мальдивы.

"Порошенко, видимо, просто тренируется, как ему быстро уматывать из Украины, потому что цена выборов для него слишком высока, то есть это в полном смысле потеря всего. Потому это, наверное, тренировки, как быстро он сможет собирать чемоданы и в какую сторону двигать", – посмеялся в эфире YouTube-канала Open Ukraine политик Родион Мирошник.

При этом президенту рекомендовали искать убежище в Америке, а не на курортах. "Боюсь, что далеко не каждая страна сможет его принять. Разве что США", - отметил Мирошник, добавив, что в обмен на укрытие Порошенко должен будет чётко выполнять указания Америки.

"Тогда у него есть какие-то шансы куда-то приехать, отдать свои миллионы и доживать свою жизнь", – заключил эксперт.