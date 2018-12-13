Лишний вес провоцирует развитие 13 типов рака

Это 4% всех онкологических заболеваний в мире или более 540 тысяч случаев болезни в год

Британские ученые выяснили, что ожирение провоцирует развитие 13 типов рака. Лишний вес провоцирует канцерогенные воспаления в организме, которые ведут к колебанию уровня инсулина и гормонов.

Избыточная масса тела провоцирует 4% онкологических заболеваний в мире или 544 300 случаев болезни в год, пишет "МИР24". Лишний вес также провоцирует рецидивы. Ученые призывают людей сбалансировано питаться, заниматься спортом и в целом вести здоровый образ жизни.

Год назад британские специалисты утверждали, что ожирение провоцирует девять видов рака, а каждые лишние пять килограммов повышают риск на 50%.