ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия выслала словацкого дипломата и обругала Братиславу

13:16
  • четверг
  • 13 декабря 2018

В МИД России подчеркнули, что сначала уведомили Словакию, а только потом выслали дипломата

Россия объявила персона нон грата военного дипломата Словакии. Эти действия стали ответом на высылку из Братиславы сотрудника аппарата военного атташе посольства России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что подобные недружественные действия всегда влекут за собой ответные меры. Однако Москва, в отличие от коллег из Братиславы, действовала по правилам и соблюдением дипломатической этики.

"[Мы] сначала уведомляем наших партнеров, а затем предаем гласности наши контакты и переданную информацию, а не наоборот", - приводит слова Захаровой агентство ТАСС.

Требование покинуть страну было вручено дипломату 11 декабря. Он уже уехал из России.

5 декабря Словакия объявила о выдворении из страны российского дипломата. Его подозревали в шпионаже. При этом сам инцидент произошел еще 22 ноября.

Главное сегодня
Здание МИД России
Здание МИД России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.