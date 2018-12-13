Россия выслала словацкого дипломата и обругала Братиславу

В МИД России подчеркнули, что сначала уведомили Словакию, а только потом выслали дипломата

Россия объявила персона нон грата военного дипломата Словакии. Эти действия стали ответом на высылку из Братиславы сотрудника аппарата военного атташе посольства России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что подобные недружественные действия всегда влекут за собой ответные меры. Однако Москва, в отличие от коллег из Братиславы, действовала по правилам и соблюдением дипломатической этики.

"[Мы] сначала уведомляем наших партнеров, а затем предаем гласности наши контакты и переданную информацию, а не наоборот", - приводит слова Захаровой агентство ТАСС.

Требование покинуть страну было вручено дипломату 11 декабря. Он уже уехал из России.

5 декабря Словакия объявила о выдворении из страны российского дипломата. Его подозревали в шпионаже. При этом сам инцидент произошел еще 22 ноября.