В Австрии российским биатлонистам грозит тюрьма

Прокуратура Австрии подозревает членов сборной России по биатлону в употреблении допинга

Новый скандал с российскими биатлонистами. В ночь со среды на четверг перед началом важных соревнований этапа Кубка Мира в Австрии местная полиция пришла в штаб нашей сборной. Десять представителей команды, в том числе пятерых спортсменов, австрийские власти подозревают якобы в применении запрещённых веществ. Однако действия самих правоохранителей вызывают немало вопросов. На каком основании начато расследование? И зачем надо было врываться так поздно и будить атлетов?

О том, что в расположение сборной России по биатлону в Хохфильцене, накануне поздно вечером пришла австрийская полиция, первым рассказал на своей страничке в соцсети спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и предоставил список. Правоохранительные органы обвинили десять представителей команды – биатлонистов, тренера, врачей и даже массажистов – в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира по биатлону, проходившем в 2017 году, передает "ТВ Центр".

"Всё обвинение высосано из одного австрийского пальца. Ничего кроме бумаг не предъявлено. В устном варианте было сказано, что вы не должны распространяться. Вопрос: почему не должны распространяться, когда это официальное обвинение? И еще один важный момент, что все-таки в сопровождении полиции пришли работники прокуратуры", - рассказал российский телеведущий, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Центральная прокуратура по противодействию экономическим преступлениям и коррупции Австрии сообщила, что ведет расследование в отношении пяти членов сборной России по биатлону в связи с использованием запрещенных веществ с целью допинга, а также в отношении пяти спортсменов российской сборной в связи с мошенничеством из-за допинга. Биатлонист Александр Логинов сообщил, что обвинения связаны с махинациями с переливанием крови.

"Могу на 1000% сказать: то, в чём меня обвиняют - неправда. И хочу задать риторический вопрос: неужели русские спортсмены настолько не дорожат своей спортивной жизнью и просто жизнью, чтобы заниматься тем, в чём нас обвиняют!?" – возмутился спортсмен.

По австрийскому законодательству нарушение антидопинговых правил - это уголовное преступление. Но почему расследование началось только сейчас, спустя почти два года после чемпионата? Который, кстати, проходил на тех же самых трассах.

"В целом это 2017 год, чемпионат мира в том же месте, где проходил ЧМ там же, все эти действия и происходят. Эта же полиция работает и по действиям связанным с разбирательством австрийской полиции по президенту IBU", - сказал президент Союз биатлонистов России Владимир Драчев.

Внятных объяснений австрийские правоохранительные органы по поводу расследования не дают. Тем временем в четверг должен начаться второй этап Кубка мира по биатлону. Российская сборная претендует на лидирующие позиции. Ситуацию уже прокомментировала представитель МИД России Мария Захарова.

"Я, честно говоря, не очень понимаю, что возрождается такое в Европе, какие традиции вдруг начали проявляться на европейской земле, чтобы (еще раз подчёркиваю) ночью врываться к спортсменам накануне важных для них спортивных мероприятий и создавать странную, дестабилизирующую и угнетающую для спортсменов атмосферу угроз, недоверия, что-то пытаться объяснить, вручить", - заявила она.

"Подобные действия австрийской полиции иначе как недобросовестной конкуренцией не назовёшь. Они ночью врываются к спортсменам, явно преследуя основную цель - моральный дух уронить и привести людей в смятение. Поэтому наше посольство в Австрии занимается этим вопросом. Посол в курсе", - заверил председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярев.

Российские спортсмены несмотря ни на что готовятся к стартам. Сегодня на маршрут выйдет наша женская команда.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".