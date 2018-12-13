На первую "константинопольскую" литургию в Киеве пришли только политики и СМИ

Несмотря на заявления о невмешательстве в дела церкви, Киев самым активным образом поддерживает автокефалию

Представители Вселенского патриархата провели первое богослужение в Андреевской церкви в Киеве. В литургии приняли участие прибывший из Константинополя митрополит Галльский Эммануил и советник президента Украины Ростислав Павленко.

Несмотря на заявления украинского руководства о невмешательстве в дела церкви, власти самым активным образом поддерживают предоставление Киеву автокефалии. 10 ноября один из красивейших храмов украинской столицы был передан в безвозмездное пользование Константинополю. Соответствующий закон ранее приняла Верховная Рада.

Помощник президента участвовал в окончательном редактировании текста хартии новой поместной церкви на Украине. Сам Петр Порошенко провозгласил автокефалию одной из своих главных целей и в субботу намерен лично открыть так называемый объединительный собор. В канонической Украинской православной церкви его объявили незаконным собранием и от участия отказались, передает "ТВ Центр".

Митрополит Онуфрий приглашение на собор от вселенского патриарха Варфоломея отправил обратно без ответа. Политологи считают: предоставляя Киеву автокефалию, Константинополь борется за своё влияние вполне светскими методами.

"Константинопольский патриарх работает на раскол всех абсолютно православных церквей. То есть если мы по всему миру создаем и поддерживаем раскольничьи структуры, и эти структуры входят в состав Константинопольского патриархата, то потом всему остальному миру православному мы предлагаем договориться. Это как раз с точки зрения политической вполне нормальная ситуация", - прокомментировал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.