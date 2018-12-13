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Собянин открыл фабрику цифровой печати на ткани

15:02
  • четверг
  • 13 декабря 2018

Мэр Москвы подчеркнул, что "Калибр" — один из лучших технопарков

Новую фабрику цифровой печати на ткани на территории технопарка "Калибр" запустил мэр Москвы Сергей Собянин. Глава города вспомнил, как приезжал сюда два года назад и тогда планирование технопарка только начиналось.

За это время в "Калибре" открыли полигон для тестирования беспилотных автомобилей, создали детский технопарк, реконструировали часть площадей и начали строить новый корпус. Фабрика цветной цифровой печати на ткани также планирует расширяться и создать дизайнерские студии и швейное производство, передает "ТВ Центр".

"Это огромное производство. Это не просто какое-то чушка литейная изготавливается, а каждый квадратный метр — это что-то новое, инновационное, это очень важно. Действительно это один из самых лучших технопарков, даже не потому что он уже такой, а потому что у него такая серьезная программа развития, и акционеры двигаются, вкладывают деньги, и развиваются, это очень важно. Когда вы видите, что вокруг все разрастается, двигается вперед, я думаю и у вас перспективы другие", - рассказал Сергей Собянин.
 

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