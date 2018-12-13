ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Щит "Виктория" соединил станции метро "Окская и "Стахановская"

15:06
  • четверг
  • 13 декабря 2018

За восемь месяцев щит прошел два километра

На строящейся Некрасовской ветке московского метро завершена проходка тоннеля от станции "Окская" до "Стахановской". Десятиметровый щит Виктория за 8 месяцев преодолел 2 километра.

Проходка шла под Рязанским проспектом, жилой застройкой, а ещё и в условиях сложных грунтов. Здесь будет двухпутный тоннель, в котором платформы расположат по бокам, а поезда пойдут посередине.

Теперь специалисты проверят состояние щита и, не разбирая, по специальным лоткам протянут через всю станцию, чтобы начать строительство уже нового тоннеля до станции "«Нижегородская", передает "ТВ Центр".

"У нас никогда не было такой так называемой энергонасыщенности, потому что щиты нужно одни монтировать, другие нужно перевозить, третьи нужно после каждой проходки реконструировать, санировать. Поэтому мы 33 щита сейчас имеем в городе, и буквально вот они с одной станции переходят на другую, т.е. поставлена на поток работа именно по тоннелепроходческим щитам", - сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
 

Главное сегодня
Тоннелепроходческий щит
Тоннелепроходческий щит
Тоннелепроходческий щит
Тоннелепроходческий щит
Тоннелепроходческий щит
Тоннелепроходческий щит
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.