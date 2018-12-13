Щит "Виктория" соединил станции метро "Окская и "Стахановская"

За восемь месяцев щит прошел два километра

На строящейся Некрасовской ветке московского метро завершена проходка тоннеля от станции "Окская" до "Стахановской". Десятиметровый щит Виктория за 8 месяцев преодолел 2 километра.

Проходка шла под Рязанским проспектом, жилой застройкой, а ещё и в условиях сложных грунтов. Здесь будет двухпутный тоннель, в котором платформы расположат по бокам, а поезда пойдут посередине.

Теперь специалисты проверят состояние щита и, не разбирая, по специальным лоткам протянут через всю станцию, чтобы начать строительство уже нового тоннеля до станции "«Нижегородская", передает "ТВ Центр".

"У нас никогда не было такой так называемой энергонасыщенности, потому что щиты нужно одни монтировать, другие нужно перевозить, третьи нужно после каждой проходки реконструировать, санировать. Поэтому мы 33 щита сейчас имеем в городе, и буквально вот они с одной станции переходят на другую, т.е. поставлена на поток работа именно по тоннелепроходческим щитам", - сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

