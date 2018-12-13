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Меланья Трамп похвасталась достоинством мужа

13:53
  • четверг
  • 13 декабря 2018

Первая леди США откровенно рассказала об отношениях с президентом

Меланья Трамп раскрыла подробности отношений с мужем. Первая леди США призналась, что дает ему советы, но он не всегда их слушает.

"Я даю моему мужу честный совет и свое мнение. Иногда он слушает, а иногда нет. Я иногда не согласна с его тоном. Но в конечном итоге он сам принимает решения, он знает последствия, он взрослый", - сказала она.

Меланья подчеркнула, что ее муж боец и борется за Америку и американский народ ежедневно.

Кроме того, в интервью Fox News супруга президента пожаловалась на тех, кто использует ее имя в своих целях. Эти люди сочиняют истории, используя слухи. Это неправильно, уверена госпожа Трамп.

 

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