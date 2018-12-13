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Российские ученые озаботились качеством виски

15:27
  • четверг
  • 13 декабря 2018

Ученые придумали, как определить качество напитка в домашних условиях

Химики МГУ изобрели новый язык. Говорить на нём нельзя, а вот проверить качество виски - легко. 

Суть изобретения заключается в том, что в алкоголь добавляют вещества, обладающие свечением. Данные обрабатываются с помощью математической программы, которая помогает сопоставлять различные по составу жидкости. В итоге настоящий и поддельный виски светятся по-разному.

Название изобретению придумали: "флуоресцентный язык". Он способен рассказать ещё и о том, из чего и где сделан продукт, и не только алкогольный. Кстати, по словам авторов идеи, все эти эксперименты можно проделать и дома, передает "ТВ Центр".

"Можно использовать, грубо говоря, взяв картонную коробку, флуоресцентный фонарик, фотоаппарат и этого, в принципе, будет достаточно,чтобы фиксировать сигнал. Дальше, конечно, потребуется обработка, но и это можно сделать, в общем-то, пользуясь стандартным софтом", - говорит ведущий научный сотрудник химфака МГУ Михаил Беклемишев.

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