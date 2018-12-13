По делу о крушении поезда в Анкаре задержаны три человека

Девять человек погибли, число пострадавших возросло с 50 до 84 человек

Число пострадавших при крушении скоростного поезда в Анкаре возросло с 50 до 84 человек. 34 из них госпитализированы, состояние двух раненых тяжелое.

Число жертв на данный момент не изменилось – 9. Россиян среди погибших и пострадавших нет.

Прокуратура Анкары начала расследование в связи с крушением поезда. По делу уже задержаны три человека, сообщает ТАСС.

Утром 13 декабря скоростной поезд, следующий из Анкары в Конью, столкнулся с локомотивом, которого не должно было быть на путях. С рельсов сошли три вагона и обрушился пешеходный мост. Спасательные работы на месте ЧП продолжаются.