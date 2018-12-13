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Ученые назначили конец света на 16 декабря

14:47
  • четверг
  • 13 декабря 2018

Нибиру летит к Земле, люди строят бункеры и запасаются сухарями

К Земле летит планета Нибиру, ее уже можно разглядеть невооруженным взглядом. Конспирологи утверждают, что столкновение произойдет 16 декабря.

О приближении Нибиру говорят природные катаклизмы – землетрясения, наводнения и извержения вулканов, которые происходят на Земле, пишет "МИР24".

Это значит, что у землян есть только четыре дня, чтобы построить бункер и запастись провизией. Однако уфологи утверждают, что при столкновении планет никто не выживет. Именно Нибиру уничтожила все живое на Марсе несколько миллиардов лет назад.  

Ученые относятся к заявлениям уфологов и сторонников конспирологических теорий скептически. Если бы планета Нибиру действительно существовала, то спецоборудование зафиксировало бы ее.

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