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Путин преподал урок школьникам

14:47
  • четверг
  • 13 декабря 2018

Президент призвал молодежь грамотно выбирать профессиональный путь

Президент России Владимир Путин в четверг находится с рабочей поездкой в Ярославской области. Первый пункт в графике главы государства - Всероссийский форум профориентации "ПроеКТОриЯ".

Специализация - самая обширная: от информационных технологий до космической отрасли, чтобы как можно больше юных участников имели возможность представить свои уникальные проекты. Много полезного подготовили организаторы и для тех, кто ещё только приступает к воплощению идей. Это и мастер-классы экспертов, и дискуссионные площадки.

Так, открытый урок по теме "Направление прорыва" лично проводит Владимир Путин, а благодаря прямым трансляциям послушать лекцию главы государства могут все школьники страны, передает "ТВ Центр".

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Владимир Путин принимает участие в открытом уроке "Направление прорыва"
Владимир Путин принимает участие в открытом уроке "Направление прорыва"
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