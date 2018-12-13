Лукашенко выдвинул Путину жесткое условие

Белоруссия грозит России переориентироваться на другие рынки сбыта

Белорусский президент Александр Лукашенко прокомментировал обвинения в адрес Минска по поводу поставок продовольствия на российский рынок. По его словам, при текущем положении вещей Белоруссия может перенастроиться на другие рынки сбыта продукции.

Негодование Лукашенко вызвали действия Россельхознадзора. Ведомство неоднократно ставило ограничения некоторым белорусским предприятиям.

Президент отметил, что ни одно предприятие в стране не может нарушить ГОСТ, а они не менялись с советских времен. "Но коль идет такая атака на нашу продукцию, поставлена задача диверсифицировать рынки. Это, в принципе, аксиома для любого государства: нельзя замыкаться на одном рынке", - заявил Лукашенко.

В то же время президент Белоруссии признал, что для страны российский рынок очень выгоден. "Это, можно даже сказать, премиальный рынок", - приводит его слова РИА Новости.

На прошлой неделе Лукашенко публично вступил в спор с президентом России Владимиром Путиным по поводу цены на газ. Он пожаловался, что белорусским потребителям "голубое топливо" обходится в 130 долларов за тысячу кубометров. Президенту Белоруссии позже пришлось извиняться за дискуссию "в нехорошей форме".