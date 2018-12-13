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Путина захватил искусственный интеллект

15:18
  • четверг
  • 13 декабря 2018

Во время открытого урока в Ярославле президент рассказал о своих увлечениях

Владимир Путин в четверг провел открытый урок для школьников в Ярославле. Глава государства призвал молодежь не ждать указаний от государства, а брать судьбу в свои руки.

Президент посетовал на то, что Россия — очень патерналистское государство, но каждый человек должен понимать, что 90% его успеха зависит от него лично.

"Каждый из вас должен сам искать свой путь в жизни, брать свою судьбу в свои собственные руки, иначе нам удачи не видать. Только так, только личная инициатива и напряженная работа над собой", - заявил Путин, призвав не ждать "доброго дяди, который что-то принесет".

Спросили президента и о его собственном выборе профессии, передает ТВЦ.ru. Определялся глава государства с этим долго. Путин напомнил, что учился на юрфаке Санкт-Петербургского государственного университета, и своим выбором доволен. Говоря о своих нынешних интересах, он признался, что "его захватывает" искусственный интеллект и генетика.
 

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