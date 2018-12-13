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У цирка в Москве избили и расстреляли 17-летнюю девочку

15:48
  • четверг
  • 13 декабря 2018

Девушке несколько раз выстрелили из пневматики в лицо, ей предстоит операция

Полиция проводит проверку по факту избиения 17-летней девушки на севере Москвы. Ее госпитализировали с ранениями от пневматического оружия.   

Инцидент произошел в ночь на 13 декабря на улице Флотская возле цирка-шапито "Радуга". В полицию позвонил мужчина, который рассказал, что стал свидетелем ссоры двух девушек. Одна из участниц обратилась к нему с просьбой вызвать ей такси до стадиона "Динамо".

Позднее стало известно, что в одна из девушек была госпитализирована Морозовскую детскую городскую больницу. Ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ранения века, щеки и шеи, контузию правого глазного яблока. Кроме того, в ее щеке врачи нашли пули от пневматического оружия. На данный момент ее готовят к операции.

Личность нападавшей выясняется. Пострадавшая девочка сообщила, что это была ее знакомая, пишет агентство "Москва".   

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