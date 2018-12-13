"То, что нам надо": Порошенко похвастался победой в НАТО

НАТО похозяйничает в регионе по просьбе украинского президента

НАТО в ближайшее время займется мониторингом Азовского моря. Об этом рассказал президент Украины Петр Порошенко, похвалившись на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

По его словам, НАТО должно усилить постоянное присутствие в Чёрном море, чтобы предотвратить дальнейшее обострение и обеспечить безопасность в регионе. Также уточняется, что мониторинг будет вестись как с воздуха, так и с моря.

"Мы также поддерживаем идею начала миссии НАТО в Азовском море, чтобы добиться понимания общественностью ситуации в регионе и обеспечить безопасность там. Это то, что нам надо", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе (цитата по ТАСС).

Генсек НАТО и Порошенко также обсудили "агрессивную активность России" и выступили за незамедлительное освобождение украинских моряков.

25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили границу России, двигаясь к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. В результате 24 украинских моряка были задержаны.

Владимир Путин ранее назвал инцидент в проливе провокацией, которая связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.