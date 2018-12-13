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Россия сжалилась над замерзающей Украиной

15:52
  • четверг
  • 13 декабря 2018

Важная встреча может пройти в начале января

Глава Минэнерго России Александр Новак рассказал о том, что Москва готова урегулировать с Киевом газовый спор. По его словам, встреча экспертов России, Еврокомиссии и Украины в рамках трехсторонних переговоров по газу пройдет до конца года или в начале января 2019-го.

"Я думаю, если будут такие согласия со стороны партнеров, встречное движение, мы готовы", - подчеркнул министр.

Он добавил, что условия оговорены с вице-президентом ЕК по энергосоюзу Марошем Шефчовичем. После того, как ситуацию с газовым спором обсудят эксперты, состоятся переговоры на уровне министров, сообщает ТАСС.

В июле глава "Нафтогаза" Андрей Коболев выразил готовность заключить мировое соглашение с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Он добавил, что это не должно помешать переговорам по новому контракту.

В том же месяце представители России, Украины и Евросоюза возобновили трехсторонний формат сотрудничества по газу. Стороны обсудили в Берлине транзит российского голубого топлива через украинскую территорию. После этого в сентябре эксперты трех сторон оценили потребности ЕС в газе на ближайшие 10 лет.

В феврале Стокгольмский арбитраж вынес решение по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" о контрактах на поставку и транзит газа. Российскую компанию обязали выплатить 2,56 миллиарда долларов. В марте она обжаловала это постановление, а в мае потребовала полной его отмены. Кроме того, "Газпром" направил иск в Стокгольмский арбитраж по расторжению действующих до конца 2019 года контрактов с "Нафтогазом".

В ноябре 2015 года Украина прекратила закупку газа у России. После этого она стала закупать газ по реверсу в Европе.

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