ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Савченко ослепла и оглохла из-за голодовки

15:53
  • четверг
  • 13 декабря 2018

Суд в Киеве перенес на 17 декабря заседание по делу Надежды Савченко из-за ее плохого самочувствия

Народный депутат Украины Надежда Савченко очень болезненно выходит из сухой голодовки, которая длилась семь дней. Она не смогла явиться на судебное заседание из-за частичной потери слуха, зрения, а также головокружения.

Как рассказал судья Шевченковского районного суда, Савченко "физически не может принимать участие в заседании". Из-за отсутствия обвиняемой рассмотрение дела пришлось перенести на ближайший понедельник, передает ТАСС.

Кроме того, корреспонденту канала "112 Украина" удалось пообщаться с Верой Савченко. Она подтвердила, что ее сестра чувствует себя плохо.

Надежда Савченко подозревается в подготовке терактов и государственного переворота, а также в организации покушения на Петра Порошенко. С марта депутат находится в СИЗО. 5 декабря она объявила о сухой голодовке.

Читайте также:
Новости по теме
Надежда Савченко
Надежда Савченко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.