Савченко ослепла и оглохла из-за голодовки

Суд в Киеве перенес на 17 декабря заседание по делу Надежды Савченко из-за ее плохого самочувствия

Народный депутат Украины Надежда Савченко очень болезненно выходит из сухой голодовки, которая длилась семь дней. Она не смогла явиться на судебное заседание из-за частичной потери слуха, зрения, а также головокружения.

Как рассказал судья Шевченковского районного суда, Савченко "физически не может принимать участие в заседании". Из-за отсутствия обвиняемой рассмотрение дела пришлось перенести на ближайший понедельник, передает ТАСС.

Кроме того, корреспонденту канала "112 Украина" удалось пообщаться с Верой Савченко. Она подтвердила, что ее сестра чувствует себя плохо.

Надежда Савченко подозревается в подготовке терактов и государственного переворота, а также в организации покушения на Петра Порошенко. С марта депутат находится в СИЗО. 5 декабря она объявила о сухой голодовке.