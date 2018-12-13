Скандалящую на ТВ украинку выдворили из России

Елена Бойко утверждает, что на Украине ей грозит опасность

Украинскую журналистку Елену Бойко (Вищур) выдворят из России. Такое решение в четверг принял Преображенский суд Москвы.

Бойко признана виновной в нарушении режима пребывания в России. Помимо выдворения, суд обязал ее выплатить штраф в размере 5 тысяч рублей. Журналистка объяснила, что приехала в Россию для участия в различных политических ток-шоу в качестве эксперта. Поскольку это разовая работа, патент на трудовую деятельность она не оформила. При этом Бойко неоднократно подавала запросы не предоставление политического убежища, однако получала отказы.

Свою вину в нарушении миграционного законодательства она признала, но просила не выдворять ее на Украину. На родине в отношении нее расследуется два уголовных дела, заявила журналистка, передает "Интерфакс". В ожидании высылки Бойко будет находиться в центре временного содержания иностранных граждан. Защита уже заявила, что будет обжаловать решение суда.

Елена Бойко известна своим участием в телевизионных шоу на российском телевидении. В эфире она регулярно делает скандальные и противоречивые заявления. В ходе одной из передач журналистка затеяла драку с оппонентами.

Елена Бойко в программе "Право знать" на канале "ТВ Центр".