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Ванга: в 2019 году стихия сотрет Азию с лица Земли

16:38
  • четверг
  • 13 декабря 2018

СМИ узнали, что предсказала Ванга на 2019 год

В следующем году президента США Дональда Трампа может поразить загадочная болезнь. Таков прогноз известной предсказательницы Ванги, который приводит издание The Sun.

По словам провидицы, американский лидер сначала оглохнет из-за засекреченного оружия. Кроме того, один из родственников Трампа станет участником серьезной аварии.

Также Ванга рассказала, что часть азиатского региона может быть стерта с лица земли из-за природной катастрофы. Какой именно, не уточняется. Россию ждет падение метеорита.

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