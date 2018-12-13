Нашкодивший Мамаев прислал жене сюрприз из Бутырки

Игрок "Краснодара" сделал обманутой супруге признание

Фотомодель Алана Мамаева в своем Instagram опубликовала неожиданное фото. Оказывается, находящийся в СИЗО "Бутырка" супруг - футболист "Краснодара" Павел Мамаев – прислал ей подарок – цветы с открыткой.

"Я тебя люблю. Твой муж из Бутырки", - говорится в тексте романтического послания.

Павел Мамаев и трогательная открытка для жены pic.twitter.com/CjrmypLJz3 — Никита Камышев (@SkifFc) 13 декабря 2018 г.

Ранее Алана Мамаева заявила, что ее муж ей неоднократно изменял. Во время прямого эфира в Instagram она рассказала, что Павел сам признался ей в этом. Также она отметила, именно из-за любовницы начался конфликт футболиста с водителем в Москве 8 октября и рассказала о еще одной любовнице Павла, которую, вероятно, зовут Екатерина.

В начале декабря Тверской суд Москвы продлил срок ареста Павлу Мамаеву, футболисту "Зенита" Александру Кокорину, его брату Кириллу и их приятелю Александру Протасовицкому до 8 февраля. Им дела предъявлены обвинения по статьям "Побои" и "Хулиганство".

В октябре они избили в центре столицы водителя ведущей одного из федеральных телеканалов. После этого компания напали в кафе на начальника департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина.