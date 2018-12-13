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Осмелевший Порошенко грозит России четким и сильным ответом

16:53
  • четверг
  • 13 декабря 2018

Украинский лидер разразился гневной тирадой в соцсетях

Россия перешла "красную линию", утверждает президент Украины Петр Порошенко. Так он прокомментировал ситуацию с задержанием кораблей и моряков украинских ВМС в Керченском проливе.

"Открыв огонь по украинским судам, Россия перешла красную линию. Мы не можем и не будем оставлять эти действия без четкого и сильного ответа. Сегодня абсолютным приоритетом является освобождение украинских военнослужащих!", - написал Порошенко в своем Twitter.

Ранее украинский президент сообщил, что НАТО в ближайшее время займется мониторингом Азовского моря. По его словам, цель - предотвратить дальнейшее обострение и обеспечить безопасность в регионе. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.

Провокация в Керченском проливе произошла 25 ноября. Российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины. Они нарушили границу, опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. На борту находились 24 украинских моряка.

Президент России Владимир Путин назвал инцидент в проливе провокацией, связанной с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов. По мнению ряда экспертов, для спасения украинскому президенту нужна еще одна провокация.

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