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Своеобразный человек: Путин спародировал Ельцина

16:57
  • четверг
  • 13 декабря 2018

Президент заговорил голосом своего предшественника, вспоминая как тот предложил ему возглавить страну

Владимир Путин вновь признался, что не хотел становиться президентом. Во время общения с молодежью в Ярославле глава государства вспомнил момент, когда Борис Ельцин предложил возглавить страну.

Ельцин вызвал Путина к себе и сообщил, что хочет внести в Госдуму его кандидатуру на пост главы правительства, а потом предложить идти на выборы президенты. На вопрос, согласен ли он, Путин ответил отрицательно. Отказ очень удивил Ельцина.

"Почему это", - попытался спародировать его Путин, заметив, что Ельцин был "очень своеобразным человеком".

Президент добавил, что к тому моменту уже был "большим мальчиком" и достаточно поработал в госструктурах, передает ТВЦ.ru.

Борис Ельцин объявил о своей отставке 31 декабря 1999 года, представив Владимира Путина в качестве своего преемника. 26 марта 2000 года он был избран новым президентом.

 

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