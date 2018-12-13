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Порошенко выведал, что ненавидит Путин

16:58
  • четверг
  • 13 декабря 2018

Президент Украины назвал вещи, которые якобы боится Россия и ненавидит Владимир Путин

Украинский президент Петр Порошенко перечислил вещи, которые, по его мнению, боится Россия. Их всего три. Первое – это "страх" единства и солидарности Украины, второе - международное присутствие на Украине, в Донбассе, в Крыму.

"В-третьих, Путин ненавидит европейский успех Украины", - отметил глава государства в Twitter.

Ранее Порошенко в эфире телеканала Fox News охарактеризовал керченский инцидент как "акт агрессии" и заявил о начале "войны" с Россией. В Кремле решительно не согласились с этим утверждением.

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