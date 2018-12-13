Порошенко выведал, что ненавидит Путин

Президент Украины назвал вещи, которые якобы боится Россия и ненавидит Владимир Путин

Украинский президент Петр Порошенко перечислил вещи, которые, по его мнению, боится Россия. Их всего три. Первое – это "страх" единства и солидарности Украины, второе - международное присутствие на Украине, в Донбассе, в Крыму.

Росія боїться трьох речей: по-перше, нашої єдності і солідарності. По-друге, вона ненавидить міжнародну присутність в Україні - чи то на Донбасі, у Криму або Азовському морі. По-третє, Путін ненавидить європейський успіх України. — Петро Порошенко (@poroshenko) 13 декабря 2018 г.

"В-третьих, Путин ненавидит европейский успех Украины", - отметил глава государства в Twitter.

Ранее Порошенко в эфире телеканала Fox News охарактеризовал керченский инцидент как "акт агрессии" и заявил о начале "войны" с Россией. В Кремле решительно не согласились с этим утверждением.