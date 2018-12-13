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Путин перенес столицу Дальнего Востока во Владивосток

17:12
  • четверг
  • 13 декабря 2018

С инициативой перенести центр Дальневосточного федерального округа их Хабаровска выступили власти Приморья

Хабаровск лишился статуса столицы Дальневосточного федерального округа. Теперь центром ДФО стал Владивосток. Указ в четверг подписал Владимир Путин.

Своим указом президент внес изменения в перечень федеральных округов и их столиц от 2000 года.

С предложением перенести центр ДФО из Хабаровска ранее обратился врио губернатора Приморского края Олега Кожемяко. В его письмо отмечалось, что Владивосток на протяжении всей своей истории был центром Дальнего Востока, а Приморский край является лидером экономического развития всего региона. Путин инициативу поддержал.

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