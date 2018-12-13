Названа дата вручения Украине томоса об автокефалии

Событие, которого так ждет Порошенко, должно произойти в следующем году

Пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря) рассказал, когда именно томос об автокефалии будет вручен будущему главе поместной православной церкви на Украине. Это произойдет 6 января 2019 года.

По его словам, в этот день в Константинополе должна быть совершена божественная литургия, сослужение Константинопольского патриарха Варфоломея и избранного предстоятеля поместной церкви. После этого ему вручат томос.

Кроме того, Евстратий сообщил, что иерархи УПЦ Киевского патриархата посетят "объединительный собор" 15 декабря. Каждый возьмет с собой двух человек: клирика, а также монаха или мирянина. Говоря о том, кто займет главенство в поместной церкви, Евстратий отметил, что УПЦ-КП на соборе представит своего единственного кандидата. Голосование на соборе будет тайным, сообщает "Интерфакс".

А еще архиепископ сказал, что комиссия представителей православных церквей Украины рассмотрела проект устава будущей поместной церкви и частично изменила его.

Константинопольский патриархат объявил о начале процесса предоставления автокефалии УПЦ в октябре. Он отменил решение о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата от 1686 года. В конце ноября Синод утвердил проект устава поместной церкви на Украине. Его озвучат на "объединительном соборе". Это мероприятие призвано создать в стране церковь, независимую от Московского патриархата.

С просьбой дать Украине томос об автокефалии в апреле президент страны Петр Порошенко обратился к патриарху Варфоломею.