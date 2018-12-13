Известный российский певец сел на 12 лет за убийство собутыльника

Убийство произошло в ночь на 24 августа 2017 года в квартире на Хорошевском шоссе

36-летний певец Александр Ермак (настоящее имя Александр Чураков) получил 12 лет колонии строгого режима за убийство человека. Приговор вынес в четверг Савеловский суд Москвы.

Артиста обвиняли по двум статьям Уголовного кодекса – "Убийство", а также "Кража, с причинением значительного ущерба потерпевшему". По данным следствия, в ходе пьяной драки Чураков нанес своему знакомому около 30 ножевых ранений. После этого он похитил из квартиры различные гаджеты почти на 100 тысяч рублей. Певца задержали в августе прошлого года.

Александр Ермак - лидер группы "Александрит". Известность ему принесло выступление на сцене Кремлевского дворца на концерте Ильи Резника.