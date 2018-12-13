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Я люблю тебя, жизнь: стартовал прием заявок на конкурс авторской песни

17:55
  • четверг
  • 13 декабря 2018

Принять участие в конкурсе можно до 20 апреля

Стартовал прием заявок на участие в заочном конкурсе фестиваля авторской песни "Гринландия". В этом году он получил имя Иосифа Кобзона, потому темой стала строчка из его песни "Я люблю тебя жизнь".

Конкурс проводится по трем номинациям: "Основной конкурс", "Песни для детей", "Песни о профессиях, специальностях, призваниях". Принять участие могут авторы слов и музыки, композиторы и творческое коллективы. Заявки принимаются до 20 апреля.

Фестиваль "Гринландия" пройдет с 19 по 21 июля на берегу реки Быстрица в Кировской области.

Подробная информация доступна на сайте grinlandia.ru.

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