"Ждёт судьба Бузины": Путина просят спасти украинскую журналистку

Бойко неоднократно подавала запросы на предоставление политического убежища

Журналистке Елене Бойко (Вищур), которую решением Преображенского суда Москвы выдворяют из России, в Киеве грозит опасность. На родине женщина может быть подвергнута преследованию со стороны властей.

Такое мнение в беседе с ТВЦ.ru выразил член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме России Вадим Манукян. По словам общественного деятеля, журналистка нуждается в помощи Москвы.

"Мне кажется, что пора уже в эту историю вступить президенту России. Трудно найти на постсоветском пространстве такого верного друга нашей страны как Лена Бойко. Ее выдворение на Украину будет означать как минимум длительный тюремный срок, а как максимум ее там может ждать судьба Олеся Бузины. Надеюсь, что Владимир Путин решит этот вопрос и вручит Бойко российский паспорт", - заявил Вадим Манукян.

Напомним, Елена Бойко получила известность благодаря участию в телевизионных шоу на российском телевидении. Журналистка часто скандалит в эфире, а в ходе одной из передач даже затеяла драку.

13 декабря Бойко была признана виновной в нарушении режима пребывания в России. Журналистка приехала в Москву для участия в ток-шоу в качестве эксперта, поэтому патент на трудовую деятельность она решила не оформлять. Свою вину в нарушении миграционного законодательства Бойко признала, но просила не выдворять ее на Украину. По словам журналистки, на родине в отношении нее расследуется два уголовных дела.