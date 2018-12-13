Дональд Трамп передаривает сыну чужие подарки

Президент США не особо беспокоится по поводу подарков сыну

Дональд Трамп-младший признался, что часто получает от отца подарки, которые тот сам получает на Рождество. Их "выдает" монограмма – на имя президента.

На одно Рождество вышла еще более неловкая ситуация. Глава Белого дома подарил сыну подарок, который тот подарил самому Трампу годом ранее. "А мне нравится, я даже знаю что внутри коробки", - обратился с улыбкой Трамп-младший к отцу. Несмотря на это, он ждет рождественские праздники, чтобы собраться всей семьей, отмечает издание MediaIte.

Ранее стало известно, что Трамп распорядился не проводить традиционную рождественскую вечеринку для журналистов, которые освещали работу администрации президента.