ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Дональд Трамп передаривает сыну чужие подарки

18:32
  • четверг
  • 13 декабря 2018

Президент США не особо беспокоится по поводу подарков сыну

Дональд Трамп-младший признался, что часто получает от отца подарки, которые тот сам получает на Рождество. Их "выдает" монограмма – на имя президента.

На одно Рождество вышла еще более неловкая ситуация. Глава Белого дома подарил сыну подарок, который тот подарил самому Трампу годом ранее. "А мне нравится, я даже знаю что внутри коробки", - обратился с улыбкой Трамп-младший к отцу. Несмотря на это, он ждет рождественские праздники, чтобы собраться всей семьей, отмечает издание MediaIte.

Ранее стало известно, что Трамп распорядился не проводить традиционную рождественскую вечеринку для журналистов, которые освещали работу администрации президента.

Главное сегодня
Дональд Трамп младший
Дональд Трамп младший
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.