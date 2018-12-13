Кличко преподал жестокий урок ветерану АТО за "подготовку покушения"

Избитый журналист пожаловался на "главу киевской коррупции"

В Киеве разгорается скандал, связанный с действиями охраны мэра города Виталия Кличко. Она напала и избила журналиста, участника боевых действий в зоне так называемой АТО Сергея Яковича.

Это произошло после того, как в ночь на 13 декабря он случайно снял на камеру поездку кортежа главы украинской столицы возле Национальной оперы.

Сам пострадавший написал в своем Facebook, что произошедшее является политическим скандалом.

"Когда личная охрана политика такого уровня, как мэр Киева позволяет себе нападение, грабеж, избиение журналиста, содержание более часа с целью выбить какую-то информацию, не предоставляя возможности вызвать ни редактора, ни адвоката, ни полицию - это неприемлемо", - подчеркнул Якович.

По его словам, он слышал разговор по рации и понял, что Кличко знает о происходящем. Кроме того, с журналист отметил, что с его телефоном в машине кортежа "делались какие-то манипуляции".

"Я лично у главы киевской коррупции ничего не прошу. Видео, которые снимали в течении часа нападавшие, нанося мне побои, у него есть", - отметил ветеран так называемой АТО.

О произошедшем рассказал на сессии городской рады депутат Алексей Новиков. По его словам, пострадавший является его другом, и он спросил у Кличко напрямую по поводу избиения. Парламентарий отметил, что Якович знал в лицо нападавших.

"От него требовали дать показания, что он якобы готовил покушение на вас. Вы должны нести ответственность за действие своей охраны, поэтому я прошу вас как публичное лицо и как мэра прокомментировать эту ситуацию", - заявил Новиков.

Кроме того, депутат попросил секретаря Киеврады Владимира Прокопьева дать поручение об официальном обращении к посольству Германии. Здание расположено неподалеку от места происшествия. Там могут предоставить записи с внешних камер наблюдения, передает сайт украинских "Вестей".

Сам Кличко не стал подробно комментировать ситуацию. Он лишь заявил, что возьмет этот случай под контроль и "отчитается по нему в ближайшее время”.

В июне 2017 года в отношении Виталия Кличко возбудили уголовное дело. Причина в недостоверных данных в декларации о доходах. Это касается особняков в Гамбурге и Лос-Анджелесе, которыми якобы пользуется семья экс-боксера.