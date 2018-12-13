Собянин: налоговые льготы позволяют технопаркам строить новые корпуса

Мэр в четверг запустил новое производство в технопарке "Калибр"

На территории технопарка "Калибр" Сергей Собянин принял участие в открытии фабрики цифровой печати на ткани. А всего два года назад здесь только планировали создать корпуса для современных производств. Сейчас на территории парка есть полигон для тестирования беспилотных автомобилей и возводится новое здание для арендаторов-резидентов.

Современные технологии на каждом шагу. Цифровой синхро-раскройный комплекс экономит время на раскрой ткани, с максимальной точностью выполняет сложную работу.

Технологии 4.0 пришли на смену методам работы советской промышленности. То, что раньше занимало у раскройщика 2 часа, выполняется за 15 минут. Через облако машина связана с техническим конструктором. Он может находиться за сотни километров, а машина будет при исполнении. Программное приложение показывает и работу всех узлов, и производительность сотрудника.

В соседней комнате - разработки, которые порадуют автомобилистов. Например, навигатор дополненной реальности. Не отвлекая водителя, он покажет все затруднения на дороге. С таким углом обзора и небольшим объемом системы ни одна компания в мире не может сделать такой прототип. За ноу-хау уже выстроились в очередь разработчики автомобильной индустрии. А еще на территории "Калибра" есть полигон для тестирования беспилотных автомобилей, детский технопарк.

"Спасибо руководству технопарка. Они двигаются очень активно, привлекая на свою территорию такие креативные производства. Мы только что посмотрели: рядом строится новый корпус Технопарка, который вберёт в себя ещё десятки новых, инновационных предприятий. И, в целом, смотрите, старые, казалось бы, производственные цеха, в которых работало даже в советское время полторы тысячи, - сейчас работают 5 тысяч человек. Это огромное производство", - рассказал Сергей Собянин.

На каждом квадратном метре - высокие технологии. В небольшом помещении размещается целая фабрика.

"Мы уже 2 года печатаем на синтетических тканях, и сейчас у нас установлено оборудование, первое в России, которое выполняет полный цикл по подготовке к печати на натуральной ткани, печать и финишную обработку", - рассказала гендиректор компании-резидента технопарка Елена Лялина.

На запуске нового оборудования присутствует мэр Москвы. Резиденты признаются, что для работы важна логистика и локация. Находиться в нескольких минутах от 3 транспортного кольца - удобство для сотрудников, комфорт для клиентов.

"Калибр" расширяется: строится новый корпус. Как в каждом из 34 московских технопарков, здесь также предоставлены городские меры поддержки: налоговые льготы, сниженные ставки арендной платы за землю, порядка 25% экономии на уплате налогов.

Анастасия Мартынова, Андрей Пашутин, Михаил Федоров и Андрей Булычёв. "ТВ Центр", Москва.