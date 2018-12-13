ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украинский боксер Усик отобьет Лавру от радикалов

20:33
  • четверг
  • 13 декабря 2018

В Сети с восторгом отреагировали на слова Александра Усика о том, что он защитит монахов Киево-Печерской Лавры

Служба безопасности Украины по результатам обысков и допросов священнослужителей канонической православной церкви готовится обвинить их в разжигании межнациональной вражды. Как рассказали в СБУ, следователи собрали достаточно доказательств. Несмотря на давление Киева, архиереи УПЦ Московского патриархата продолжают отказываться от участия в так называемом "объединительном соборе" 15 декабря.

Первая литургия экзархов вселенского патриархата на Украине. Для её проведения выбрали один из красивейших соборов Киева - Андреевский. И день - Андрея Первозванного, в честь которого и названа эта церковь. Среди прихожан половина - это журналисты, другая половина - украинские чиновники. По окончанию богослужения сначала выступил один из экзархов - епископ Иларион, приехавший в Киев из канадского Эдмонтона.

"Мы благодарны нашему отцу и вселенскому патриарху Варфоломею, который делами показал свою любовь к Украине и украинскому народу. И как сказал наш президент Петр Алексеевич Порошенко, Вселенский патриарх Варфоломей - основатель церкви на Украине как и святой князь Владимир", - заявил экзарх.

В общем-то под сводами собора в четверг больше говорили о делах мирских, нежели о духовном. И имя украинского президента вспоминали чуть ли не чаще всевышнего. Почетный гость из Константинополя - митрополит Галльский.

Митрополит Галльский известен своей борьбой против дискриминации сексуальных меньшинств. Да и сам, по сути, не скрывает свои греховные связи. Именно он в предстоящую субботу должен провести так называемый объединительный собор, где должны объявить о создании автокефальной  церкви на Украине, утвердить её устав и избрать её предстоятеля. Вот только уже сейчас понятно, что собор если и пройдет, то вряд ли получится объединительным. Уже более 50 архиереев канонической Украинской православной церкви, которым были вручены приглашения, отправили их обратно в Фанар - в резиденцию константинопольского патриарха.

Образование на Украине автокефалии - это вопрос больше политический, нежели вопрос веры. Чем ближе дата оглашения, тем понятней это становится. Тот самый Андреевский собор  Петр Порошенко буквально подарил, передал в безвозмездное пользование Константинополю. Через голосование в Раде. На прошлой неделе в Ровно на допрос в СБУ священнослужителей забирали прямо с молебнов. Подозревают в госизмене. Обыски в резиденции настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Он активно выступает против раскола церкви на Украине. В ответ получил обвинения в разжигании розни. И если, по мнению экспертов, Порошенко пытается как можно дальше отгородиться от России, то церковный раскол на Украине грозит обернуться мировой проблемой.

Сторонние наблюдатели не исключают - после проведения так называемого объединительного собора в субботу на Украине могут начать еще большие гонения на представителей канонической церкви и прихожан. Рейдерские захваты приходов и монастырей. Ну, например, у Киево-Печерской Лавры уже есть заступники.

"Я встану на сторону монахов", - сказал абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик.

Украинский боксер на вопрос, поддерживает ли он предоставление Украине автокефалии, ответил просто. Да, но только если это сделает людей добрей и они научатся прощать друг друга.

Лично поспорить с абсолютным чемпионом мира по боксу среди профессионалов в первом тяжелом весе пока никто не решился.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

Новости по теме
Боксер Александр Усик на фоне Киево-Печерской лавры
Боксер Александр Усик на фоне Киево-Печерской лавры
Андреевская церковь в Киеве
Андреевская церковь в Киеве
Православная церковь
Православная церковь
Представители Константинопольского патриархата
Представители Константинопольского патриархата
Священники Украинской православной церкви
Священники Украинской православной церкви
Киево-Печерская лавра
Киево-Печерская лавра
Священники на пороге здания СБУ
Священники на пороге здания СБУ
Изображение Иисуса на украинском флаге
Изображение Иисуса на украинском флаге
Предстоятель неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет
Предстоятель неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет
Киево-Печерская лавра
Киево-Печерская лавра
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.