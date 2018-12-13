Украинский боксер Усик отобьет Лавру от радикалов

В Сети с восторгом отреагировали на слова Александра Усика о том, что он защитит монахов Киево-Печерской Лавры

Служба безопасности Украины по результатам обысков и допросов священнослужителей канонической православной церкви готовится обвинить их в разжигании межнациональной вражды. Как рассказали в СБУ, следователи собрали достаточно доказательств. Несмотря на давление Киева, архиереи УПЦ Московского патриархата продолжают отказываться от участия в так называемом "объединительном соборе" 15 декабря.

Первая литургия экзархов вселенского патриархата на Украине. Для её проведения выбрали один из красивейших соборов Киева - Андреевский. И день - Андрея Первозванного, в честь которого и названа эта церковь. Среди прихожан половина - это журналисты, другая половина - украинские чиновники. По окончанию богослужения сначала выступил один из экзархов - епископ Иларион, приехавший в Киев из канадского Эдмонтона.

"Мы благодарны нашему отцу и вселенскому патриарху Варфоломею, который делами показал свою любовь к Украине и украинскому народу. И как сказал наш президент Петр Алексеевич Порошенко, Вселенский патриарх Варфоломей - основатель церкви на Украине как и святой князь Владимир", - заявил экзарх.

В общем-то под сводами собора в четверг больше говорили о делах мирских, нежели о духовном. И имя украинского президента вспоминали чуть ли не чаще всевышнего. Почетный гость из Константинополя - митрополит Галльский.

Митрополит Галльский известен своей борьбой против дискриминации сексуальных меньшинств. Да и сам, по сути, не скрывает свои греховные связи. Именно он в предстоящую субботу должен провести так называемый объединительный собор, где должны объявить о создании автокефальной церкви на Украине, утвердить её устав и избрать её предстоятеля. Вот только уже сейчас понятно, что собор если и пройдет, то вряд ли получится объединительным. Уже более 50 архиереев канонической Украинской православной церкви, которым были вручены приглашения, отправили их обратно в Фанар - в резиденцию константинопольского патриарха.

Образование на Украине автокефалии - это вопрос больше политический, нежели вопрос веры. Чем ближе дата оглашения, тем понятней это становится. Тот самый Андреевский собор Петр Порошенко буквально подарил, передал в безвозмездное пользование Константинополю. Через голосование в Раде. На прошлой неделе в Ровно на допрос в СБУ священнослужителей забирали прямо с молебнов. Подозревают в госизмене. Обыски в резиденции настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Он активно выступает против раскола церкви на Украине. В ответ получил обвинения в разжигании розни. И если, по мнению экспертов, Порошенко пытается как можно дальше отгородиться от России, то церковный раскол на Украине грозит обернуться мировой проблемой.

Сторонние наблюдатели не исключают - после проведения так называемого объединительного собора в субботу на Украине могут начать еще большие гонения на представителей канонической церкви и прихожан. Рейдерские захваты приходов и монастырей. Ну, например, у Киево-Печерской Лавры уже есть заступники.

"Я встану на сторону монахов", - сказал абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик.

Украинский боксер на вопрос, поддерживает ли он предоставление Украине автокефалии, ответил просто. Да, но только если это сделает людей добрей и они научатся прощать друг друга.

Лично поспорить с абсолютным чемпионом мира по боксу среди профессионалов в первом тяжелом весе пока никто не решился.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".