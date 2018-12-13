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Евросоюз продлил санкции против России

20:51
  • четверг
  • 13 декабря 2018

В Брюсселе не увидели прогресса в выполнении Минских договоренностей

Лидеры стран Евросоюза приняли решение продлить на полгода экономические санкции против России "в связи с нулевым прогрессом в реализации Минских соглашений". Об этом сообщил в Брюсселе глава Евросовета Дональд Туск, передает ТАСС.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон ушёл от прямого ответа на вопрос, рекомендовала ли Франция продление антироссийских санкций ЕС. Нынешний санкционный пакет ЕС действует до 31 декабря.

Между тем Евросоюз пока не готов усиливать давление на Москву. Отмечается, что всё больше европейских политиков выступают за конструктивное взаимодействие с Россией.

Среди других тем саммита  в Брюсселе - торговая война Европы и США, тяжёлое положение бюджета Италии и проблема Brexit. Условия развода Брюсселя и Лондона опять могут быть пересмотрены, так как премьер Британии Тереза Мэй отложила голосование в парламенте по соглашению с ЕС и приехала в Брюссель в очередной раз добиваться улучшения условий сделки.

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