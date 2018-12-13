Бутина призналась в сговоре против США

Россиянка согласилась на сделку со следствием

В США проходит судебное заседание по делу россиянки Марии Бутиной, обвиняемой в преступном сговоре и работе в Штатах в качестве иностранного агента без уведомления генпрокурора.

В суде россиянка признала вину по одному из пунктов обвинения. Речь идет о сговоре с целью нанесения ущерба интересам США. Отвечая на вопрос судьи, она ответила утвердительно. Бутина согласилась заключить сделку со следствием, отказавшись от процесса.

Москва внимательно следит за ситуацией с задержанной россиянкой, об этом сообщили в нашем МИД, отметив, что ведомство оказывает ей всю необходимую помощь. Представитель министерства Мария Захарова заявила, на Родине будут поддержаны любые решения Марии Бутиной, которые она примет вместе со своими адвокатами, чтобы оказаться на свободе. Она подчеркнула, ситуация с ее арестом является ни чем иным, как политическим давлением и шантажом, Вашингтону следует немедленно отпустить россиянку из-под стражи.

Марию Бутину задержали в июле этого года по подозрению в работе в пользу российского правительства, передает "ТВ Центр". Ей грозит пять лет тюремного заключения. В США Бутина приехала на учебу.