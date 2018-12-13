США отказались от дальнейших встреч Трампа с Путиным

Вашингтон напомнил Москве об условиях для проведения саммита двух лидеров

Помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон не видит предпосылок для встречи глав Белого дома с российским лидером Владимиром Путиным. По крайней мере, в ближайшем будущем.

"Не вижу в обозримом будущем обстоятельств, при которых такая встреча могла бы иметь место, пока корабли и [ВМС Украины] экипажи не освобождены", - приводит его слова ТАСС.

Президенты России и США должны были провести полноценную встречу на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе. Однако менее чем за сутки американский лидер отменил уже согласованную встречу из-за украинской провокации в Керченском проливе.

Как рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, произошедшее вызвало сожаление у Москвы. Тем не менее, Трамп все же подошел пообщаться с Путиным на полях саммита. Встреча длилась около 10-15 минут.

В США после произошедшего в Керченском проливе заявили, что посылают России ясный сигнал о недопустимости "агрессии" через "изоляцию". Там подчеркнули, что Вашингтон добивается "возвращения украинских моряков и кораблей" на родину.

25 ноября в Керченском проливе три корабля украинских ВМС нарушили границу России и были задержаны погранслужбой ФСБ. Все 24 украинских моряка, участвовавших в провокации, также были задержаны.