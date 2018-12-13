Тысячи россиян не смогли получить визы в США

Посольство США сократило количество выданных россиянам виз

В этом году американские визы получили на 100 тысяч меньше россиян, чем в прошлом году. Об этом рассказал в Twitter посол США в России Джон Хантсман.

«Я бы хотел, чтобы россияне могли поехать в США», – посол США Джон Хантсман о ситуации с выдачей виз гражданам России. #AskTheAmbassador pic.twitter.com/diCk6mF3J5 — Посольство США в РФ (@USEmbRu) 13 декабря 2018 г.

Дипломат напомнил, что численность сотрудников посольства была сокращена на 70%. При этом Хантсман отметил, что хочет, чтобы США посещали как можно больше граждан России.

В 2017 году президент Владимир Путин принял решение о сокращении численности персонала американской дипмиссии в России. Согласно инициативе главы государства, численность дипломатов из США уравняли с численностью российской дипмиссии в Штатах.