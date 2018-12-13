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Тысячи россиян не смогли получить визы в США

20:18
  • четверг
  • 13 декабря 2018

Посольство США сократило количество выданных россиянам виз

В этом году американские визы получили на 100 тысяч меньше россиян, чем в прошлом году. Об этом рассказал в Twitter посол США в России Джон Хантсман.

Дипломат напомнил, что численность сотрудников посольства была сокращена на 70%. При этом Хантсман отметил, что хочет, чтобы США посещали как можно больше граждан России.

В 2017 году президент Владимир Путин принял решение о сокращении численности персонала американской дипмиссии в России. Согласно инициативе главы государства, численность дипломатов из США уравняли с численностью российской дипмиссии в Штатах.

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