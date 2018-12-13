Путин рассказал, кто может стать президентом

Президентом может стать человек абсолютно любой профессии, убежден Владимир Путин

Россия сохранит свое лидерство в таких отраслях как космос и ядерная энергетика, если сможет грамотно распорядиться своими интеллектуальными ресурсами. В четверг об этом заявил в Ярославле Владимир Путин. Президент провел открытый урок для школьников и студентов - участников Всероссийского форума профессиональной навигации - "ПроеКТОриЯ".

Будущие лидеры России. 500 одаренных школьников и студентов. Со всей страны. На одной площадке. Все вместе решают не придуманные – реальные задачи. Это так называемый кейс-метод, обучение на примерах из жизни. Например, поймать и проверить сигнал космического спутника.

Или усовершенствовать медицинское оборудование. "Энергетика", "транспорт", "здоровье". Здесь едва ли не в каждой зоне – настоящие, взрослые достижения.

Главная задача форума "ПроеКТОриЯ" – в его названии. Помочь школьникам ответить на самый главный, пожалуй, вопрос: кто я? Какую профессию выбрать? Среди партнеров форума – крупнейшие корпорации, так что прямо здесь можно пообщаться с их руководителями или даже получить предложение о сотрудничестве.

Так случилось с Сергеем Горобцом. В 17 лет он создал электронную модель двигателя на криогенном топливе. В Ростехе оценили – вручают ему сертификат. Практика на авиазаводе "Сухой". Мечта! Сидя в кабине сверхлегкого самолета - композитные материалы позволили сократить вес до 750 килограммов - он с упоением рассказывает о преимуществах такой машины.

Самых юных и талантливых собирают в Ярославле уже пятый год подряд. Идея принадлежит президенту. В четверг он тоже здесь. Проводит для участников форума открытый урок. Онлайн – за этим следят миллионы. Владимир Путин замечает: мы живем в век новой технологической революции. А это и новые вызовы, и возможности.

"Если у нас есть мозги, если мы в состоянии их грамотно применить, то это означает, что мы сохраним лидерство в таких отраслях, скажем, как космос, ядерная энергетика, материаловедение и многое другое и приобретем новые. И не просто впрыгнем в последний вагон уходящего поезда, связанного с этой технологической революцией, а мы будем одними из лидеров там, где мы были всегда такими и приобретем новые компетенции, чтобы стать лидерами в других областях. Но это произойдет только в том случае, если люди вашего возраста с помощью ваших преподавателей вовремя грамотно будут сориентированы на то, чем заниматься. Вообще, найти себя в жизни – это самое главное. Это первый шаг к успеху", - отметил Путин.

Государство активно помогает в этом молодым. В 2018 году выделено 5 миллиардов рублей. По стране уже работает 89 высокотехнологичных кванториумов. И это не предел. Однако, считает президент, каждый человек должен понимать, что личный успех, прежде всего, в его собственных руках.

Многое, конечно, зависит и от учителей, продолжает Путин. Стать авторитетом для ребенка, заинтересовать его в предмете – сложнейшая задача. Но ее нужно решать.

На прямой связи с Ярославлем – 20 тысяч школ из разных городов. В Томске – разрабатывают систему мониторинга за ситуациями с подтоплением. В Нижнем Новгороде мечтают стать машинистами. В Новгороде Великом – развивать туризм. В Ростове-на-Дону – заниматься бизнесом. Диана свои первые деньги заработала в 8 лет, собирая и продавая орехи. Хочет и дальше развивать предпринимательский талант. Владимир Путин дает совет.

"Красивые картинки, интересные ребята, увлеченные своим делом. Но девушка сидит и, как веером, обмахивается, по-моему, пятитысячными купюрами. Демонстрация своего финансового успеха - это признак нуворишества. В предпринимательской среде есть те, кто стремится к извлечению прибыли любой ценой, "им на все наплевать, только бы деньги заработать". А есть совершенно другая категория людей, и она гораздо более счастливая в конечном итоге. Только если ты создаешь продукт, результат, который остается навсегда или надолго, это делает тебя счастливым человеком. Только тогда ты можешь понять, что ты потратил жизнь не напрасно, а не просто, извините за моветон, бабки заколачивал, неизвестно, куда их деть потом", - сказал президент.

Вопрос Путину. А если бы он определялся с профессией сейчас, что бы выбрал? Ничего менять не стал бы, отвечает президент. Возглавить страну, по его мнению, может человек любой профессии, если только он готов посвятить делу всю свою жизнь.

"Когда первый президент России Борис Ельцин вызвал меня к себе и сказал: "Хочу представить вашу кандидатуру в Госдуму, чтобы вы были премьером, а потом буду предлагать идти на выборы президента, вы согласны?" — я сказал: "Нет". Борис Ельцин "был своеобразным человеком" и сказал: "Почему это?" Я ответил, что не готов, хотя я уже был большим мальчиком. Желаю вам быть готовыми, побыстрее определиться с тем, чем хотите заниматься в жизни, чтобы скорее добиться успеха", - отметил Путин.

График поездки в Ярославль у Владимира Путина крайне плотный. На встрече с учредителем благотворительного фонда "Вера" он обсудил положение дел в сфере паллиативной помощи – проблемы с обезболиванием и нехватку кадров. С губернатором Ярославской области – вопросы поддержки предприятий в регионе, развития сельского хозяйства и переселения из ветхого жилья. А вечером президента ждали в старейшем драматическом театре страны – имени Федора Волкова. Путин констатировал: искусство удается сохранять вне политики.

"В том, что к нам, к вам едут коллеги, в том числе из-за рубежа, нет ничего удивительного, потому что в любой сфере, в любой отрасли, где мы являемся лидерами, к нам, несмотря ни на какие политические интриги, всегда едут, с нами общаются и работают", - указал Путин.

Указом президента наступающий 2019-ый год объявлен в стране Годом Театра. Об этом Владимир Путин торжественно сообщает уже со сцены. Теперь, уверен глава государства, важно сделать так, чтобы это не оказалось пустым звуком. Череда мероприятий должна принести обществу пользу.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр", Ярославль.