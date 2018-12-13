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Россия обыграла Швецию на Кубке Первого канала

21:38
  • четверг
  • 13 декабря 2018

Россияне добыли первую победу на турнире

В Москве завершился первый матч в рамках Кубка Первого канала по хоккею. Сборная России в тяжелой игре одолела команду Швеции со счетом 3:2 по буллитам, сообщает ТВЦ.ru. Встреча проходила в "Парке легенд". 

Первый период не принес россиянами положительных эмоций. На пятой минуте Илья Сорокин пропустил первый гол. Забросил шайбу Том Нильссон. Во втором периоде дело стало совсем плохо для россиян. На 34 минуте за "Тре Крунур" отличился Клас Дальбек.

Казалось, что в третьем периоде подопечные Ильи Воробьева не смогут переломить ход игры. Однако в течение минуты сборная России не только забила шайбу, но и сравняла счет. Голы на счету Михаила Григоренко (44 минута) и Владислава Гаврикова (45-я).

Оставшееся время и овертайм прошли без голов. Настала пора серии буллитов. Лучше в этом испытании оказались россияне. Победный гол забросил Михаил Григоренко.

Теперь россиян ждет встреча с чехами. Она пройдет 15 декабря.

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