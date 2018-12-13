"Спартак" проиграл "Вильярреалу" и вылетел из еврокубков

"Краснодар" разгромили в Испании, но он вышел в плей-офф Лиги Европы

Московский "Спартак" проиграл испанскому "Вильярреалу" на его поле в рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы со счетом 0:2. Подопечные Олега Кононова не смогут продолжить борьбу в европейском турнире, передает ТВЦ.ru.

В первом тайме "Спартак" играл активнее хозяев поля. Но все планы поломал быстрый пропущенный гол. На 11 минуте в ворота Александра Максименко забил Саму Чуквезе. После этого красно-белые создали несколько моментов у ворот "Вильярреала". Но забить не смогли.

Во втором тайме москвичи вновь пропустили. На 48 минуте преимущество в счете удвоил Тока-Экамби. Такое развитие событий предопределило исход встречи. "Спартак" имел еще ряд возможностей забить, но так и не смог этого сделать.

Красно-белые остались на последней строчке в группе G. В плей-офф вышли "Вильярреал" и венский "Рапид".

В параллельном матче "Краснодар" разгромно проиграл другому испанскому клубу - "Севилье" со счетом 0:3. Подопечные Мурада Мусаева пропустили дважды в начале матча. Оба мяча на счету Виссама Бен-Йеддера. Во второй половине встречи у "Краснодара" был удален Кристиан Рамирес. Гости остались в меньшинстве и получили пенальти в свои ворота. Его реализовал Эвер Банега. Однако больше "быки" не пропустили. И вышли в плей-офф благодаря результату параллельного матча, где турецкий "Акхисар" не дал обыграть себя бельгийскому "Стандарду" - 0:0. Таким образом, "Краснодар" занял второе место в группе J вслед за "Севильей".

Ранее из еврокубков вылетели московские "Локомотив" и ЦСКА.